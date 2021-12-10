Время в Ереване: 11:07:36,   10 Декабрь

Азиатские индексы - 10-12-21

Азиатские индексы - 10-12-21

ТОКИО, 10 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.00% и составил 28437.77 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.77% и составил 1975.48 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.18% и составил 3666.35 пункта, а HANG SENG снизился на 1.07% и составил 23995.72 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]