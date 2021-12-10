В Кабуле произошел мощный взрыв
В западной части афганского Кабула произошел мощный взрыв, как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ.
"По предварительным данным, на школьной станции Дашт-э-Барчи в шестом районе на западе Кабула был взорван микроавтобус", - сообщает информационное агентство Aamaj News.
Подробностей происшествия, в том числе информации о жертвах пока нет.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 18:11 Любой представитель властей Армении свободно может посетить Арцах: Артак Бегларян
- 17:51 Предстоящие на 11 декабря мероприятия
- 17:43 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-12-21
- 17:30 Посольство Китая и «Арменпресс» объявляют совместный конкурс-викторину
- 17:29 Азиатские индексы - 10-12-21
- 17:24 В Кабуле произошел мощный взрыв
- 17:11 Самолет Flyone Armenia прибыл в Армению: первым рейсом станет Ереван-Москва
- 17:07 Депутаты фракции «Армения» Мхитар Закарян и Артур Саркисян освобождены из УИУ «Вардашен»
- 16:57 Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
- 16:53 Важным аспектом развития евразийской интеграции должно стать развитие внутреннего рынка ЕАЭС: Никол Пашинян
- 16:38 ООН призывает "Талибан" к защите прав всех афганцев
- 16:31 В Арцахе в ближайшие 3 года будет сдано в эксплуатацию 5 000 квартир
- 16:21 ОАЭ - конструктивный партнер в деле противостояния вызовам современности: достижения 50-летней истории
- 15:56 Сотрудничество Музея истории Армении, Матенадарана и Национальной библиотеки Катара может быть ценным: Нуне Саркисян
- 15:44 США пообещали при необходимости перебросить в страны НАТО дополнительные войска
- 15:38 Пентагон заявил, что в Афганистане возросло число боевиков "Аль-Каиды"
- 15:37 В Москве Ваге Геворгян и Алексей Руденко обсудили вопросы международной и региональной повестки дня
- 15:31 Армянская сторона имеет одного погибшего и нескольких раненных: Министерство обороны Армении
- 15:07 Российско-армянские союзнические отношения – не пустые слова: посол Российской Федерации в Республике Армения
- 15:02 Арцах никогда не был и не может быть частью Азербайджана: председатель НС Республики Арцах
- 14:55 В мире использовали около 200 млн доз вакцины "Спутник V"
- 14:46 Азербайджан напал на армянские боевые позиции: перестрелка продолжается
- 14:26 Вживлять подкожные чипы в Грузии можно будет уже с марта 2022 года
- 14:24 В администрации США объяснили, почему Байден поговорил с Зеленским только 9 декабря
- 14:09 На заседании ЕАЭС премьер-министр говорил о развитии внутреннего рынка союза
21:13, 03.12.2021
Просмотрели 1521 раз Нападения Азербайджана на мирных жителей Арцаха приобретают систематический характер: заявление МИД Армении
16:02, 04.12.2021
Просмотрели 1460 раз Известна личность азербайджанца, убившего жителяЧартара. Прокуратура Арцаха
18:56, 03.12.2021
Просмотрели 1438 раз Гражданин Арцаха был взят в плен азербайджанскими подразделениями и убит: МИД Арцаха
23:12, 04.12.2021
Просмотрели 1426 раз В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту убийства мирного жителя в Арцахе. МО РФ
18:31, 04.12.2021
Просмотрели 1406 раз Состоялось заседание Консультативного собрания с участием премьер-министра и руководителей внепарламентских сил