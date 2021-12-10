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Депутаты фракции «Армения» Мхитар Закарян и Артур Саркисян освобождены из УИУ «Вардашен»

Депутаты фракции «Армения» Мхитар Закарян и Артур Саркисян освобождены из УИУ «Вардашен»

Депутаты фракции «Армения» Мхитар Закарян и Артур Саркисян освобождены из колонии «Вардашен». Как сообщает Арменпресс, Конституционный суд накануне удовлетворил иск депутатов фракции «Армения» Национального Собрания и принял решение о том, что находящееся под арестом лицо должно быть освобождено после получения депутатского мандата.

Мхитар Закарян обвиняется в хулиганстве, а Артур Саркисян обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и совершении служебного мошенничества. Они не принимают выдвинутых им обвинений.


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