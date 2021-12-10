Сотрудничество Музея истории Армении, Матенадарана и Национальной библиотеки Катара может быть ценным: Нуне Саркисян

В ходе рабочего визита президента Республики Армения Армена Саркисяна в Государство Катар супруга президента Нуне Саркисян посетила Национальную библиотеку Катара, которая является и одним из крупнейших исследовательских, университетских и общественных учреждений Фонда Катара.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента Армении, отметив, что в книгохранилищах Национальной библиотеки Катара хранится около 800 000 книг, библиотека имеет более 500 000 электронных книг и периодических изданий.

Госпожа Саркисян в сопровождении руководства библиотеки, директора Музея истории Армении Давида Погосяна и научного секретаря Матенадарана Ваге Торосяна обошла библиотеку, ознакомилась с хранящейся там литературой, а также с экспонатами Музея наследия библиотеки, которые являются раритетными книгами, рукописями, картами и другими носителями, представляющими арабскую и исламскую культуру.

Госпожа Саркисян беседовала с руководством библиотеки о сотрудничестве с научно-образовательными учреждениями Армении, в частности, отметила, что взаимодействие с Государственным музеем истории Армении и Матенадараном может быть довольно ценным, особенно в плане оцифровки, доступности литературы и развития библиотечной культуры в целом.