В Москве Ваге Геворгян и Алексей Руденко обсудили вопросы международной и региональной повестки дня
Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян в Москве встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Алексеем Руденко.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РФ.
В доверительной и конструктивной атмосфере были обсуждены актуальные двусторонние вопросы, а также вопросы международной и региональной повестки дня.
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