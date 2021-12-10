В Москве Ваге Геворгян и Алексей Руденко обсудили вопросы международной и региональной повестки дня

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян в Москве встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Алексеем Руденко.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РФ.

В доверительной и конструктивной атмосфере были обсуждены актуальные двусторонние вопросы, а также вопросы международной и региональной повестки дня.