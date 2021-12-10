Азербайджан напал на армянские боевые позиции: перестрелка продолжается
14:46, 10 Декабрь, 2021
10 декабря около 12:00 азербайджанские подразделения совершили нападение на армянские боевые позиции в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.
В результате ответных действий армянской стороны, противник, неся человеческие потери, был отброшен на исходные позиции. На данный момент перестрелка продолжается.
Министерство обороны Армении периодически будет сообщать о ситуации.
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