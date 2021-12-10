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Азербайджан напал на армянские боевые позиции: перестрелка продолжается

Азербайджан напал на армянские боевые позиции: перестрелка продолжается

10 декабря около 12:00 азербайджанские подразделения совершили нападение на армянские боевые позиции в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.

В результате ответных действий армянской стороны, противник, неся человеческие потери, был отброшен на исходные позиции. На данный момент перестрелка продолжается. 

Министерство обороны Армении периодически будет сообщать о ситуации.


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