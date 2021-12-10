Вживлять подкожные чипы в Грузии можно будет уже с марта 2022 года

Подкожные чипы шведской компании BioHax International, которые планирует завезти в Грузию компании iPlus, станут доступны для пользователей уже с марта 2022 года․ Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Накануне гендиректор сети магазинов электронной техники iPlus Кахи Сепиашвили сообщил Sputnik Грузия, что чипы могут быть импортированы в Грузию уже в январе будущего года.

Чип запрограммирован с помощью простой системы RFID, однако обладает огромными возможностями, в том числе может включать в себя паспортные данные и данные банковских карт.

Как сообщил Сепиашвили, в Грузии чипы будут иметь ограниченные возможности, в отличие от микросхем, производимых компанией для европейского рынка.

Чипы, производимые компанией BioHax International, вводятся под кожу у большого пальца руки. Благодаря этой технологии больше не понадобятся ключи от автомобиля, дома или паркинга. После установки специального защитного устройства и вживления чипа, открывать двери можно будет лишь поднеся руку к устройству.

По данным iPlus, в Швеции такой технологией пользуются уже более 30 тысяч человек.