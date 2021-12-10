Посольство Китая и «Арменпресс» объявляют совместный конкурс-викторину

Посольство Китайской Народной Республики в Республике Армения и государственное информационное агентство «Арменпресс» совместно организовывает конкурс-викторину, посвященный достижениям Китайской Народной Республики в борьбе с бедностью.

Конкурс-викторина пройдет с 10 декабря в 2021 года до 10 января 2022 года.

Конкурс включает 60 вопросов о Китае.

На каждый вопрос есть 4 варианта ответов, один из которых правильный. Система случайным образом выбирает по 10 вопросов для каждого участника.

При этом на странице конкурса с момента начала теста включается таймер, который работает до конца конкурса без остановки.

Победителями станут участники, которые за наиболее короткое время дали наибольшее количество правильных ответов.

Награды:

1 место: мобильный телефон

2 место: 2 победителя, приз - по 1 мобильному телефону каждому.

3 место: 5 победителей, приз - по 1 мобильному телефону каждому.

Будут также поощрительные подарки.

Некоторые вопросы конкурса состоят из материалов и фотографий онлайн-выставки «Стремление к лучшей жизни».

Рекомендуем посетить сайт выставки, чтобы найти правильные ответы на вопросы викторины.

Для участия в конкурсе необходимо перейти по ссылке.