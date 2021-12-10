На заседании ЕАЭС премьер-министр говорил о развитии внутреннего рынка союза

Одним из основных направлений сотрудничества ЕАЭС должно стать развитие внутреннего рынка союза. Как передает «Арменпресс», об этом на дистанционном заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Беспрепятственное развитие внутреннего рынка будет способствовать экономическому росту наших стран, усилит конкуренцию, активизирует бизнес, создаст дополнительные рабочие места, снизит безработицу. Активизация и углубление интеграционных процессов будут способствовать структурной трансформации, модернизации и диверсификации экономик государств Союза, что имеет большое значение в условиях колебаний мировых цен и углубления глобальных экономических кризисов», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, торговля услугами, которая стала динамичным компонентом современной мировой экономики, является новым импульсом для диверсификации экспорта.