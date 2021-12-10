Аналитики JPMorgan назвали сроки полного завершения пандемии коронавируса

Аналитики JPMorgan Chase Global Research спрогнозировали окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики в 2022 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Axios.

По мнению специалистов, создание новых вакцин и терапевтических средств приведет к "циклическому восстановлению и возвращению глобальной мобильности, а также высвобождению накопившегося спроса со стороны потребителей".

"Этот прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета среди населения, а также человеческой изобретательностью", – отметил ведущий аналитик банка JP Morgan Марко Коланович.

Вместе с тем эксперт предупредил о возможных рисках для инвесторов в новом году, к которым относятся усиление геополитической напряженности в Европе и Азии, энергетический кризис, неопределенность по поводу уровня инфляции и нормализация денежно-кредитной политики.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс предрек завершение острой фазы пандемии COVID-19 в 2022 году.

По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.