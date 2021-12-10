Призываем страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ к видимым шагам: заявление фракций НС Арцаха

По случаю дня референдума о независимости Республики Арцах, основных правах человека и Конституции Республики Арцах фракции НС Арцаха выступили с заявлением.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Республики Арцах, в заявлении, в частности, говорится:

«10 декабря 1991 года, руководствуясь нормами международного права, народ Арцаха на всенародном референдуме уже провозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (Республике Арцах) сказал решительное «да».

Этот шаг народа Арцаха оценил достоинство армянина, его волю и решимость свободно жить на своей родине.

В течение 30 лет, как проявление воли народа, армяне Арцаха на родной земле создали суверенное, правовое и социальное государство, живущее общечеловеческими ценностями.

В условиях постоянных угроз и враждебного отношения Азербайджана шаги Республики Арцах направлены на сохранение мира и стабильности в регионе.

Азербайджан, нарушив взятые на себя перед Минской группой ОБСЕ и государствами-сопредседателями обязательства по отказу от применения силы и угрозы применения силы, 27 сентября 2020 г. при участии Турции и международных террористических организаций предпринял широкомасштабные военные действия против Республики Арцах, жертвами которых стали тысячи наших соотечественников. Была оккупирована большая часть территории республики, уничтожено материальное и национальное культурное наследие.

В послевоенные месяцы, в условиях арменофобии, провокационной, агрессивной риторики Азербайджана и вытекающих из этого действий, армяне Арцаха, верные принятому в 1991 году историческому решению, преодолевая трудности, строят свое будущее.

Мы преклоняем голову перед всеми погибшими героями, которые отдали свою жизнь во имя права Республики Арцах и армянства Арцаха на свободную жизнь.

Для Республики Арцах и ее народа приоритетными остаются вопросы международного признания государства, освобождения оккупированных территорий, возвращения перемещенного населения, безоговорочного освобождения военнопленных, заложников, защиты армянского национального культурного наследия.

В лице международного сообщества призываем страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпринять видимые шаги в деле реализации требований армян Арцаха, вытекающих из его права на свободную жизнь».

С заявлением выступили:

Фракция «Свободная Родина-ОГА» НС Республики Арцах;

Фракция НС Республики Арцах «Единая Родина»;

Фракция «Справедливость» НС Республики Арцах;

Фракция «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн» НС Республики Арцах;

Фракция «Демократическая партия Арцаха» НС Республики Арцах.