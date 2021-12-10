Вирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавируса

Атака коронавируса на определенные клетки иммунной системы приведет к самой опасной мутации COVID-19. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, օб это в беседе с "URA.RU" рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, речь идет о скрещивании коронавируса с клетками ВИЧ, который также относится к РНК-вирусам.

"Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он сможет "выключать" иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь", — пояснил медик.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 925 806, из них 286 004 пациентов умерли, 8 637 861 – выздоровели.

По последним данным ВОЗ, насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.