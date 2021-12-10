Арарат Мирзоян представил генеральному секретарю Франкофонии вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в Париже, 9 декабря встретился с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии (МОФ) Луиз Мушикивабо.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, они обсудили процесс реализации инициатив в рамках председательства Армении в МОФ.

Арарат Мирзоян и Луиз Мушикивабо коснулись перспектив укрепления сотрудничества Армения-Франкофония, в частности, посредством реализации программ в сферах экономики и молодежных программ.

Глава МИД Армении подчеркнул, что Армения поддерживает предложенную генеральным секретарем МОФ Луиз Мушикивабо повестку реформ организации.

Генеральный секретарь МОФ представила министру иностранных дел Армении итоговый доклад наблюдательской миссии Международной организации Франкофонии на внеочередных парламентских выборах в Армении в июне этого года.

Арарат Мирзоян и Луиз Мушикивабо также обсудили вопросы подготовки организации к намеченному на 2022 год 18-му саммиту Франкофонии в Тунисе.

В ходе встречи Арарат Мирзоян представил своему коллеге и вопросы региональной стабильности и безопасности.