В Армении за прошедший день подтверждено 347 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 10 декабря в Армении всего подтверждено 342 115 случаев заражения COVID-19, 324 224 из которых вылечились, есть 7 767 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 652 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 6 641 тестов. Подтверждено 347 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 1 208 заболевших, есть 20 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 433 927 тестирований.