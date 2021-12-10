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В России сделали более 230 млн тестов на коронавирус

В России сделали более 230 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели свыше 230 млн тестов на выявление коронавируса с начала пандемии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 230,4 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки сделано 629 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются около 1,65 млн человек.


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