В России сделали более 230 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели свыше 230 млн тестов на выявление коронавируса с начала пандемии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 230,4 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки сделано 629 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются около 1,65 млн человек.