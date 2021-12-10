Маск подумывает об уходе с работы
Основатель американской компании SpaceX миллиардер Илон Маск заявил, что "подумывает" об уходе с работы и рассматривает возможность стать популярным блогером на полной ставке, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Подумываю над тем, чтобы уйти с работы и стать блогером (influencer - англ.) на полной ставке. Что думаете?" - написал Маск в Twitter-аккаунте.
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