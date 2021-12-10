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Акоп Симидян назначен министром окружающей среды Республики Армения

Акоп Симидян назначен министром окружающей среды Республики Армения

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна Акоп Симидян назначается министром окружающей среды. Как сообщает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента.

9 декабря указом президента Республики Армения Романос Петросян освобожден с должности министра окружающей среды и решением премьер-министра назначен руководителем Службы государственного контроля Республики Армения. 9 декабря Акоп Симидян освобожден с должности главного советника премьер-министра.


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