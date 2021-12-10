Юношеские Олимпийские игры 2024 года пройдут в Южной Корее
10:07, 10 Декабрь, 2021
Исполком Международного олимпийского комитета утвердил сроки и место проведения IV зимних юношеских Олимпийских игр 2024 года.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Они состоятся с 19 января по 2 февраля 2024 года в Южной Корее, в провинции Канвондо.
Соревнования будут опираться на наследие зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Юношеские Олимпийские игры пройдут в четырех местах.
Предыдущие зимние юношеские Олимпийские игры проходили в Швейцарии, в Лозанне, 2020 году.
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