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В Ереване пройдет международный турнир по боксу

В Ереване пройдет международный турнир по боксу

По инициативе Федерации бокса Армении в Ереване пройдет международный турнир.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает федерация. 16 декабря в Спорткомплексе «Динамо» стартует командный турнир по боксу, в котором примут участие сборные Армении, Ирана, Украины и Грузии.

 Армению и Украину на турнире будут представлять по две команды. Боксеры выступят во всех 13 весовых категориях. На ринг выйдут и представительницы слабого пола. Тренерский штаб сборной Армении решил дать возможность испытать свои силы и первой и второй команде. В командах будут и новые имена.


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