Национальное собрание продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания, начавшегося 7 декабря.

Как передает «Арменпресс», на голосование будут вынесены обсужденные в предыдущий день проекты законов, в том числе, касающийся сертификатов о вакцинации от Covid-19 и ПЦР-тестов, и недопущения работника на рабочее место при их отсутствии, а также, других мер, вплоть до расторжения трудового договора на основании неисполнения трудовых обязанностей.

На голосование будет вынесен также проект закона, касающийся ответственности СМИ при распространении информации из неидентифицированного источника, и ряд других законодательных инициатив.