По состоянию на 09:00 10 декабря на перевале Варденяц - местами гололедица. На автодорогах Масиса и Арташата - туманы, видимость - 80-100 метров.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент, отмечая, что дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.