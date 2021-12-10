Европейские индексы - 09-12-21

МОСКВА, 10 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.30% и составил 15639.26 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.09% и составил 7008.23 пункта, британский FTSE снизился на 0.22% и составил 7321.26 пункта, а российский RTSI вырос на 1.23% и составил 1632.54 пункта.