Цены на цветные металлы - 09-12-21

ЛОНДОН, 10 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.53% и составила 2634.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.70% и составила 9557.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.13% и составила 2282.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.80% и составила 19830.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.14% и составила 39550.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.29% и составила 3321.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 69815.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.