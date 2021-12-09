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Находящееся под арестом лицо должно быть освобождено после получения депутатского мандата: решение КС

Находящееся под арестом лицо должно быть освобождено после получения депутатского мандата: решение КС

Конституционный суд Республики Армения принял решение о том, что лицо, не имеющее статуса депутата и находящееся под арестом, не может содержаться под стражей с момента приобретения статуса депутата, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96 Конституции.

Как сообщает Арменпресс, блок «Армения», ссылаясь на решение Конституционного суда о депутатской неприкосновенности, отметил, что после решения Конституционного суда досудебное задержание трех членов блока - Армена Чарчяна, Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна, должны быть прекращено, и они должны быть немедленно освобождены.


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