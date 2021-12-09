Речь замминистра ИД Армении на обсуждении «Роль образования в борьбе с отрицанием геноцида»

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Ваге Геворгян выступил с речью на онлайн-дискуссии на тему «Роль образования в борьбе с отрицанием геноцида», организованной по случаю Международного дня памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Арменпресс приводит стенограмму речи замглавы МИД Армении:

“Уважаемые коллеги,

Дамы и господа!

Приветствую вас на онлайн-дискуссии, организованной Постоянным представительством Армении при Организации Объединенных Наций и Глобальным центром ответственности за защиту по случаю Международного дня памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Международный день 9 декабря, учрежденный по инициативе Армении в 2015 году, с тех пор служит инклюзивной платформой, объединяющей правительства, международные организации, академическое сообщество и гражданское общество для выработки методов выполнения обещания «Никогда больше».

Армения, как нация, пережившая Геноцид, в течение многих лет выступала на международной арене за борьбу с этим преступлением и постоянно подчеркивала важность укрепления потенциала на национальном, региональном и международном уровнях для выявления сигналов о том, что могут быть осуществлены массовые преступления, и принятия ответных мер.

Дамы и господа,

Среди инструментов предотвращения геноцида образование является самым мощным инструментом, актуальным как никогда, в частности, на фоне тревожного всплеска тенденций дезинформации, подстрекательской риторики и языка ненависти.

9-11 декабря 2018 года в Армении прошел 3-й Глобальный форум «Против преступления геноцида», посвященный предотвращению геноцида через образование, культуру и музеи. Одной из наиболее важных целей этого форума было изучение вопросов предотвращения геноцида с помощью образования и науки, повышение осведомленности о проблемах просвещения по вопросам геноцида и обсуждение шагов, которые необходимо предпринять, и эффективных методов решения этих проблем.

Важность просвещения о прошлых геноцидах была также подчеркнута в резолюции о предотвращении геноцида, представленной Арменией и единогласно принятой Советом по правам человека в июне 2020 года. Резолюция подчеркивает необходимость сохранения доказательств и архивных материалов, связанных с прошлыми геноцидами, отражает развития, связанного с этим вопросом в современном мире, и соответствует установленным ООН приоритетам. Таким образом, со ссылкой на Цели устойчивого развития ООН в документе подчеркивается, что его четвертая цель должна быть достигнута путем обучения геноциду, совершавшемуся в прошлом.

Дамы и господа,

Одна из основных причин, ведущих к геноциду, а также к другим преступлениям против человечности, - это безнаказанность. Неосуждение прошлых преступлений и уклонение от наказания создают благодатную почву для отрицания и оправдания геноцида и, в конечном итоге, для повторения массовых злодеяний.

Армянский народ имеет давнюю историю противостояния тому, что представляет собой заключительную стадию процесса геноцида - отрицанию геноцида, проявляющемуся во многих отношениях, в первую очередь через нарративы: сокрытие исторических свидетельств и масштабов усилий по геноциду, правовые манипуляции, обвинение самих жертв, преуменьшение их страданий, защита и даже прославление преступников, и тем самым стремление создать пространство, которое запугает и заставит замолчать выживших из поколения в поколение.

Отрицатели ни перед чем не останавливаются, отнимая у жертв их достоинство и лишая их законного места в исторической памяти. Такое целенаправленное нападение на истину, действительно, представляет собой высшее проявление геноцида - двойное убийство, как объяснил переживший Холокост и лауреат Нобелевской премии Эли Визель, потому что, если жертвы геноцида будут забыты, то «жертвы будут убиты во второй раз».

Несомненно, сторонники программы предотвращения геноцида должны принять во внимание уроки армянского вопроса, чтобы бороться с безнаказанностью и противостоять отрицанию. Более века на долю выживших после Геноцида армян, их потомков и международного сообщества правозащитников выпало сохранять память о геноциде, добиваясь признания истины и ее надлежащего представления в образовательных и культурных учреждениях.

История и нынешняя практика показывают, что страны, которые довели политику отрицания до уровня государственной идеологии, никогда не смогут построить подлинную демократию, потому что они не смогут обеспечить свободу слова, свободу собраний, защиту меньшинств и другие основные права. Таким образом, признание преступления геноцида самими этими странами является основой для дальнейшего развития демократии и поощрения и укрепления прав человека.

Уважаемые коллеги!

Геноцид и другие массовые злодеяния обычно планируются заранее и осуществляются путем нападения на гражданское население, уничтожения культурного и религиозного наследия и распространения крайней ненависти. Все эти действия были осуществлены против народа Нагорного Карабаха во время развязанной 27 сентября 2020 года военной агрессии, которая была спланирована и осуществлена Азербайджаном при полной политической и военной поддержке Турции и с участием иностранных наемников и боевиков-террористов. Таким образом, с новыми жертвами массовых зверств армянский народ вновь оказался перед экзистенциальной угрозой.

Тем не менее, как их предкам, им суждено противостоять и преодолеть эту угрозу с более сильной решимостью защитить свою идентичность и служить человечеству на благо человечества.

Дамы и господа,

Как член международного сообщества Армения твердо привержена глобальным усилиям по предотвращению геноцида. Коллективные усилия по эффективному обучению и просвещению по вопросам геноцида и массовых злодеяний могут стать ключевым компонентом предотвращения таких актов. Спасибо”.