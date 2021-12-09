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Романос Петросян назначен руководителем Службы государственного контроля Армении

Романос Петросян назначен руководителем Службы государственного контроля Армении

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Романос Петросян назначен руководителем Службы государственного контроля Армении. Как сообщает Арменпресс, решение премьера размещено на сайте e-gov.am.

Напомним, что ранее стало известно, что Романос Петросян освобожден от должности министра окружающей среды Армении, а Тигран Уриханян освобожден от должности руководителя Службы государственного контроля.


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