Мы считаем эту тему закрытой: Захарова о заявлении Алена Симоняна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова коснулась вопроса, связанного с комментарием МИД РФ после заявления спикера НС Армении Алена Симоняна.

Как сообщает Арменпресс, на брифинге Захарова сначала отметила, что не считает это инцидентом. По словам Захаровой, для российской стороны было важно внести ясность в этот вопрос. Эта тема также была затронута в телефонном разговоре главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

«Мы считаем эту тему закрытой», - сказала Захарова.

Ранее МИД России выступил с комментарием в связи с заявлением спикера НС Армении Алена Симоняна в разговоре с российскими СМИ о «плане Лаврова».