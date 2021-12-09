Президент Армении провел встречу с шейхой Мозе бинт Нассер аль-Миснед

Президент Армении Армен Саркисян встретился с председателем Катарского фонда и фонда Education Above All, активисткой Целей в области устойчивого развития ООН шейхой Мозе бинт Нассер аль-Миснед.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, шейха с радостью вспомнила свой визит в Армении и теплый прием в Ереване.

Приветствуя личные усилия шейхи, особенно в сфере образования и науки, а также реализованные важные программы, президент Саркисян отметил, что есть большие возможности для сотрудничества, общие и совпадающие интересы. Президент отметил, что его желание - видеть Армению образовательной, научно-инновационной страной, иметь основанную на инновациях систему образования нового типа, поскольку будущее именно за этим.

Говоря о возможностях сотрудничества в области науки, образования и культуры, президент отметил, что в Матенадаране, Научно-исследовательском институте древних рукописей Армении, хранятся десятки тысяч исламских и арабских рукописей и книг, подчеркнув важность совместных научных исследований, обмена специалистами, организации совместных выставок.

Отметив, что ранее достигнутые договоренности были несколько приостановлены из-за пандемии, собеседники посчитали необходимым возобновить деятельность рабочей группы.

Президент Саркисян также представил президентскую инициативу ATOM (Advanced Tomorrow), направленную на развитие новейших технологий и науки в Армении, которая, в частности, нацелена на то, чтобы стать платформой, на которой армянские и международные компании, исследовательские центры и университеты будут сотрудничать и реализовывать совместные исследовательские проекты. Президент сказал, что Катарский фонд также может быть интересным партнером в этой программе.