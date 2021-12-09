Путин провел телефонный разговор с Меркель

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с ушедшей с поста канцлера Германии Ангелой Меркель, она выразила признательность российскому лидеру за совместную работу, сообщает пресс-служба Кремля, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с Ангелой Меркель, завершившей 8 декабря свою деятельность в должности федерального канцлера Федеративной Республики Германия... Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин тепло поблагодарил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув её значительный вклад в развитие отношений РФ и ФРГ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув её значительный вклад в развитие российско-германских отношений... Ангелу Меркель, как отметил Владимир Путин, всегда будут рады видеть в России", - говорится в сообщении.

Шольц в среду был избран депутатами бундестага новым канцлером ФРГ, он сменил Меркель, правившую более 16 лет.