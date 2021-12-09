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Акоп Симидян освобожден от должности главного советника премьер-министра Армении

Акоп Симидян освобожден от должности главного советника премьер-министра Армении

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Акоп Симидян освобожден от должности главного советника премьер-министра Армении. Как сообщает Арменпресс, решение премьера размещено на сайте e-gov.am.


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