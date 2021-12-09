Время в Ереване: 11:07:36,   9 Декабрь

Шри-Ланка заинтересована в сотрудничестве с Арменией в сфере драгоценных камней и ювелирных изделий

Шри-Ланка заинтересована в сотрудничестве с Арменией в сфере драгоценных камней и ювелирных изделий

Посольство Шри-Ланки в Москве в сотрудничестве с Национальным управлением драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки и почетным консулом Шри-Ланки в Армении Саркисом Тарвердяном организовало 2 декабря онлайн-встречу между армянскими покупателями драгоценных камней и шри-ланкийскими экспортерами драгоценных камней с целью установления связей между заинтересованными сторонами отрасли двух стран. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт news.lk, онлайн-дискуссия состояла из презентаций 8 шри-ланкийских компаний-экспортеров драгоценных камней и обзора преимуществ индустрии драгоценных камней Шри-Ланки, сделанного заместителем директора Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки.

Посол Шри-Ланки в России профессор Джанита Лиянаге, которая одновременно аккредитована в Республике Армения, подчеркнула возможности для сотрудничества между двумя странами, учитывая богатые ресурсы Шри-Ланки и процветающую промышленность драгоценных камней и ювелирных изделий в Армении. 

С армянской стороны на встрече присутствовали советник министра экономики Армении Гагик Мкртчян, глава Ассоциации драгоценных камней и ювелирных изделий Армении Акоп Дарбинян, руководитель Ереванского государственного ювелирного завода и несколько представителей бизнеса. 

По завершении продуктивной встречи стороны решили составить «дорожную карту» для дальнейшего сотрудничества, поделиться списками заинтересованных армянских покупателей и продолжить обсуждения для установления взаимовыгодных партнерских отношений. 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]