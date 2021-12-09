Шри-Ланка заинтересована в сотрудничестве с Арменией в сфере драгоценных камней и ювелирных изделий

Посольство Шри-Ланки в Москве в сотрудничестве с Национальным управлением драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки и почетным консулом Шри-Ланки в Армении Саркисом Тарвердяном организовало 2 декабря онлайн-встречу между армянскими покупателями драгоценных камней и шри-ланкийскими экспортерами драгоценных камней с целью установления связей между заинтересованными сторонами отрасли двух стран.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт news.lk, онлайн-дискуссия состояла из презентаций 8 шри-ланкийских компаний-экспортеров драгоценных камней и обзора преимуществ индустрии драгоценных камней Шри-Ланки, сделанного заместителем директора Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки.

Посол Шри-Ланки в России профессор Джанита Лиянаге, которая одновременно аккредитована в Республике Армения, подчеркнула возможности для сотрудничества между двумя странами, учитывая богатые ресурсы Шри-Ланки и процветающую промышленность драгоценных камней и ювелирных изделий в Армении.

С армянской стороны на встрече присутствовали советник министра экономики Армении Гагик Мкртчян, глава Ассоциации драгоценных камней и ювелирных изделий Армении Акоп Дарбинян, руководитель Ереванского государственного ювелирного завода и несколько представителей бизнеса.

По завершении продуктивной встречи стороны решили составить «дорожную карту» для дальнейшего сотрудничества, поделиться списками заинтересованных армянских покупателей и продолжить обсуждения для установления взаимовыгодных партнерских отношений.