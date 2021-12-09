Азербайджан открыл интенсивный огонь по армянским позициям в Гегаркунике

Подразделения ВС Азербайджана 9 декабря в очередной раз прибегли к провокации, открыв в 16:25 часов интенсивный огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским военным позициям, дислоцированным на участке армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, армянская сторона обратилась к ответным действиям. По состоянию на 17:00 перестрелка продолжалась.

Министерство обороны Армении будет регулярно выступать с сообщениями о развитии событий.