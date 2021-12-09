Азиатские индексы снизились - 09-12-21

ТОКИО, 9 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.47% и составил 28725.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.57% и составил 1990.79 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.98% и составил 3673.04 пункта, а HANG SENG вырос на 1.08% и составил 24254.86 пункта.