Азиатские индексы снизились - 09-12-21
ТОКИО, 9 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.47% и составил 28725.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.57% и составил 1990.79 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.98% и составил 3673.04 пункта, а HANG SENG вырос на 1.08% и составил 24254.86 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
10:09, 19.11.2021
“Ереванский бестселлер”: “Колобок” - лидер продаж детской книги, октябрь, 2021
09:41, 15.11.2021
“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
- 18:02 Путин провел телефонный разговор с Меркель
- 17:53 Романос Петросян освобожден от должности министра окружающей среды Армении
- 17:52 Акоп Симидян освобожден от должности главного советника премьер-министра Армении
- 17:51 РФ ожидает от Армении и Азербайджана скорейшего формирования комиссий по демаркации и делимитации: Захарова
- 17:42 Азербайджан открыл интенсивный огонь по армянским позициям в Гегаркунике
- 17:33 В аппарат президента Армении поступило предложение об освобождении Романоса Петросяна с должности
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-12-21
- 17:28 Азиатские индексы снизились - 09-12-21
- 17:18 Обсуждены перспективы развития отношений между Арменией и Катаром
- 17:16 Согласно МИД Турции, первое заседание формата "3+3" по Южному Кавказу пройдет в Москве 10 декабря
- 17:06 В ЕС решили создать Европейское агентство по предоставлению убежища
- 17:03 Число жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 43
- 16:41 В Армению не приезжала группа по делимитации и демаркации границы: Арман Саркисян
- 16:38 Российские миротворцы сосредоточены на возвращении пленных и на других гуманитарных проблемах: Валерий Герасимов
- 16:28 WSJ: США отправят в ОАЭ делегацию, чтобы предостеречь эмираты от торговли с Ираном
- 16:16 Делегации России, Китая и Ирана проведут встречу в Вене по вопросу СВПД
- 16:14 Ситуация на армяно-азербайджанской границе не изменилась: Арман Саркисян
- 15:55 Погашена и выпущена в обращение марка, посвященная лауреатам премии «Аврора»
- 15:40 У Бориса Джонсона родился седьмой ребенок
- 15:35 Президент Армении встретился с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани
- 15:29 Премьер-министр принял генерального секретаря Международной федерации Красного Креста
- 15:18 Ковид-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
- 15:11 Багдад объявил о завершении боевых задач международной коалиции на территории Ирака
- 15:00 Представители МИД Армении почтили память невинных жертв геноцидов
- 14:51 Президенты Турции и Ирана провели телефонный разговор
21:13, 03.12.2021
Просмотрели 1463 раз Нападения Азербайджана на мирных жителей Арцаха приобретают систематический характер: заявление МИД Армении
16:02, 04.12.2021
Просмотрели 1391 раз Известна личность азербайджанца, убившего жителяЧартара. Прокуратура Арцаха
18:56, 03.12.2021
Просмотрели 1382 раз Гражданин Арцаха был взят в плен азербайджанскими подразделениями и убит: МИД Арцаха
23:12, 04.12.2021
Просмотрели 1351 раз В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту убийства мирного жителя в Арцахе. МО РФ
18:31, 04.12.2021
Просмотрели 1325 раз Состоялось заседание Консультативного собрания с участием премьер-министра и руководителей внепарламентских сил