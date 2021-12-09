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Обсуждены перспективы развития отношений между Арменией и Катаром

Обсуждены перспективы развития отношений между Арменией и Катаром

В рамках рабочего визита в Государство Катар президент Республики Армения Армен Саркисян 9 декабря встретился с отцом эмира Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники коснулись перспектив развития отношений между двумя странами и региональных вопросов.


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