В ЕС решили создать Европейское агентство по предоставлению убежища

Совет ЕС в четверг утвердил решение о создании Европейского агентства по предоставлению убежища, говорится в распространенном заявлении Совета, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что новое агентство будет создано на базе существующего Европейского офиса по предоставлению убежища, его цель – улучшение общеевропейской системы предоставления убежища и усиление взаимодействия как со странами-членами союза, так и с третьими государствами.

Создание агентства проходит в рамках согласования в ЕС нового европейского Пакта по миграции.

В конце 2020 года ЕС приступил к обсуждению нового Пакта по миграции. В документе, который еще должен быть согласован странами ЕС, предлагается усилить миграционный контроль на внешних границах Евросоюза, ускорить рассмотрение запросов на предоставление убежища. Проект также предусматривает общую ответственность 27 стран-членов Евросоюза за прием и возвращение мигрантов, что должно снизить давление на такие государства, как Греция, Италия и Мальта, которые сталкиваются с наибольшим притоком мигрантов.

В частности, в предложении говорится, что государства могут как принимать беженцев, прибывших в одну из стран ЕС, так и брать на себя обязательства, в том числе финансовые, по выдворению тех, кто не получил права остаться на территории Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит около 10 миллиардов евро для реализации общей политики в области миграции в ближайшие семь лет.

На фоне усилившегося в последнее время миграционного давления в связи с кризисом на границах Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, в ЕС заговорили о необходимости в кратчайшие сроки достичь прогресса в согласовании общеевропейского пакта по миграции и предоставлении убежища.