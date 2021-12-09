Ситуация на армяно-азербайджанской границе не изменилась: Арман Саркисян

Ситуация на армяно-азербайджанской границе не изменилась. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил заместитель министра обороны Арман Саркисян.

«Ситуация соответствует распространенному сообщению. Прошу вас, как всегда, следить за официальными новостями, не распространять ненужную, вызывающую панику информацию», - сказал Саркисян.

Ранее Минобороны распространило сообщение, что поздним вечером 8 декабря подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по военным позициям ВС РА, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями огонь противника был подавлен. С армянской стороны жертв нет.

Минобороны РА призывает Минобороны Азербайджана воздерживаться от провокационных действий, направленных на обострение ситуации.