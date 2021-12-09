У Бориса Джонсона родился седьмой ребенок

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз после того, как его супруга Кэрри родила дочь, как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя пары.

"Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице", - заявила представитель.

В мае стало известно, что Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс поженились на тайной церемонии, у пары уже есть ребенок, в конце апреля 2020 года у Джонсона и Саймондс родился сын, которого назвали Уилфред. Кроме того, у Джонсона есть четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок. Джонсон ранее подтвердил, что у него шестеро детей.