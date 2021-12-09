Премьер-министр принял генерального секретаря Международной федерации Красного Креста

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генерального секретаря Международной федерации Красного Креста Джаганната Чапагана.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Никол Пашинян отметил важность продолжительного активного сотрудничества с Международной федерацией Красного Креста в решении ряда гуманитарных и гуманитарных проблем.

Никол Пашинян, в частности, подчеркнул факты ряда гуманитарных проблем, создавшихся в результате 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, и необходимость активной вовлеченности Международной федерации Красного Креста в их урегулирование.

Глава правительства добавил, что после войны Азербайджан до сих пор не выполнил взятые на себя обязательства по заявлению от 9 ноября 2020 года и подчеркнул необходимость адекватной реакции международных структур в деле обеспечения возвращения армянских военнопленных, заложников и других лиц.

Генеральный секретарь Международной федерации Красного Креста Джаганнат Чапаган отметил, что у организации с правительством Армении сформировалось эффективное и тесное сотрудничество, и добавил, что МГКК активно продолжит усилия по решению различных гуманитарных проблем.

На встрече были также обсуждены вопросы, касающиеся гуманитарных программ, осуществляемых федерацией в нашей стране.