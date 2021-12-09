СМИ: Иран составит свой санкционный список компаний и граждан США

Власти Ирана намерены составить санкционный список компаний и граждан США, которые вовлечены в ситуации с серьезным нарушением прав человека. Как сообщает в четверг агентство IRNA, об этой инициативе объявил заместитель главы судебной ветви власти республики по международным вопросам и правам человека Казем Гариб Абади, передает Арменпресс.

По его словам, "политика антииранских санкций США и максимального давления на Иран является провальной". "США используют санкции для достижения своих политических целей. В ближайшее время мы опубликуем список организаций и лиц США, которые вовлечены в серьезные нарушения прав человека. Против этих лиц и структур Иран введет санкции", - сказал Гариб Абади.

Он обратил внимание на то, что "инциденты с полицейским насилием в США против людей с иным цветом кожи должны классифицироваться как систематический расизм". Кроме того, по его словам, "существует множество примеров пыток и незаконного обращения с заключенными в американских тюрьмах", за все эти инциденты "США должны нести ответственность".