Разработана новая программа сотрудничества Швейцарии с регионом Южного Кавказа

Временный поверенный в делах посольства Швейцарии в Армении Стефан Клотсли и заместитель директора Швейцарского агентства по региональному сотрудничеству на Южном Кавказе Вернер Тут объявили о новой программе сотрудничества Швейцарии в регионе Южного Кавказа в 2022-2025 годах.

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Швейцарии в Армении, программа описывает цели, которые Швейцария стремится достичь на Южном Кавказе путем сотрудничества.

Бюджет новой программы для Армении будет удвоен и в течение последующих четырех лет составит более 20 млн швейцарских франков (CHF).

Программа сотрудничества Швейцарии с регионом Южного Кавказа на 2022-2025 годы будет сосредоточена в четырех основных сферах:

1) стимулирование гражданского участия и сотрудничества в регионе;

2) укрепление демократии и общественных институтов;

3) улучшение экономического развития и создание достойных рабочих мест;

4) повышение устойчивости к изменению климата и устойчивое управление ресурсами.

Сокращение бедности будет ключевым требованием для всех финансируемых Швейцарией проектов на Южном Кавказе. В программе особое внимание уделяется региональному сотрудничеству.

Содействие Швейцарии Армении по-прежнему будет сосредоточено на укреплении экономики сельских общин путем диверсификации сельскохозяйственных производственных цепочек, дальнейшего совершенствования механизмов подотчетности, обеспечения гражданского надзора и прозрачности политики, а также биоразнообразия и сохранения природных ресурсов в ответ на изменение климата. В дополнение к этим мероприятиям Швейцария продолжит финансировать инициативы небольших местных НПО касающихся СМИ, миграции и окружающей среды. Кроме того, Швейцария будет поддерживать искусство Армении, финансируя культурные проекты в рамках региональных культурных программ.

Все эти действия будут основаны на более чем 30-летнем опыте работы Швейцарии в Армении. «Благодаря своему долгосрочному участию в регионе Швейцария построила прочные доверительные отношения с Арменией. Новая программа регионального сотрудничества является продолжением этих крепких, тесных отношений», - сказал поверенный в делах посольства Швейцарии Стефан Клотсли при объявлении программы.

Новую программу по региональному сотрудничеству на Южном Кавказе 8 декабря 2021 года в Конгресс-отеле в Ереване представил Вернер Тут, заместитель директора Швейцарского агентства. На мероприятии присутствовали заместители министров экономики, финансов, окружающей среды, труда и социальных вопросов, юстиции, образования, науки, культуры и спорта и другие должностные лица, также представители международных донорских организаций, партнерских организаций, гражданского общества и научных кругов.