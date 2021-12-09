Спектакль «КонтрАкт» пополнит репертуар Ереванского русского театра

Трагикомедия британского драматурга Майка Бартлетта «КонтрАкт» пополнит репертуар Ереванского русского театра. Постановщик спектакля - Нора Григорян, переводчик -Тимур Салихов.

Как передает «Арменпресс», премьеры состоятся 9 и 10 декабря.

«КонтрАкт» - о людях, живущих в рамках правил и порядков современной корпорации, о людях, которые заключают с собой сделку для достижения цели и успеха в карьере.

К чему приводит карьеризм, какой трансформации подвергся феминизм в XXI веке, готова ли женщина отказаться от своего истинного призвания ради карьеры? Спектакль комичен и трагичен, но дает пищу для размышлений.

Роли исполняют Лилия Мукучян и Елена Варданян. Автор сценического оформления и костюмов - Лусине Карапетян, танцев - Ара Асатурян.

Спектакль рассчитан на возраст 18+. Зрители за ходом спектакля будут следить прямо со сцены.