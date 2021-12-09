Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может превысить миллион, как передает Арменпресс, об этом заявил глава минздрава Саджид Джавид, выступая в парламенте.

По его словам, хотя в Великобритании зарегистрировано всего 568 подтвержденных случаев заболевания "омикроном", фактическое число заражений значительно выше. Он пояснил, что по оценкам Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), число инфекций примерно в 20 превышает число подтвержденных случаев, приближаясь к 10 тысячам.

"По оценкам UKHSA, при нынешних наблюдаемых темпах удвоения (числа заражений - ред.) в течение от 2,5 до 3 дней к концу этого месяца число инфицированных может превысить миллион", - сказал Джавид.

"Новые лабораторные данные, появившиеся за последние 24 часа, свидетельствуют о том, что в результате вакцинации наблюдается более низкий иммунитет против "омикрона" по сравнению со штаммом "дельта", так что две дозы вакцины менее эффективны для снижения передачи инфекции", - отметил глава минздрава. При этом он подчеркнул важность бустерной прививки, ссылаясь на опубликованные сегодня исследования компании Pfizer, которые показывают, что третья доза вакцины нейтрализовала штамм "омикрон" до уровней, аналогичных воздействию двух доз на исходный штамм вируса.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".