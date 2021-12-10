“Ереванский бестселлер”: лидирует сборник “Дверь” Вано Сирадегяна: армянская литература, ноябрь 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за ноябрь.

На первом месте сборник рассказов Вано Сирадегяна “Дверь”. Вано Сирадегян - один из талантливых, читаемых и любимых армянских прозаиков прошлого века, обреченный остаться таковым. Его проза настолько же классична, насколько и современна. Это истории о людях, об их мышлении, проблемах, мечтах и чувствах. Сборник «Дверь» вобрал рассказы из всех предыдущих книг автора (“Воскресенье”, “Тяжелый свет”, “Чтобы не было слишком много”, “Отведи руку от боли”, “Страна до востребования”).

На втором месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они росли в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

На третьей горизонтали - сборник рассказов и публицистики Вазгена Саркисяна “Что же вы делаете, ребята?”. Вазген Саркисян пишет: “Я не боюсь. Я никого не боюсь. Предупреждаю, бывает, что в истории остаются лишь следы. Наша история не должна остановиться на наших следах ...

На четвертой горизонтали - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.

“Чаренц и Арменуи. Роман с огнем” Овика Чархчяна на пятом месте. В книге впервые представлена наиболее полная история любви поэта Егише Чаренца и Арменуи Тигранян, основанная на недавно обнаруженных документах и неизвестных фактах. Ему суждено было пройти через испытания, сложные дилеммы и неизбежные решения нежданных чувст, настигших в трудные и разрушительные времена. В противостоянии любви реалиям, казалось, поражение человеческих тонких чувств и светлых желаний будет неизбежным. Однако, несмотря на личную трагедию и тяжелые потери, герои по-прежнему остались верны своим двум духовным божествам - красоте и поэзии.

На шестом месте “Чаемания” Лили Мкртчян. Каждая из 11 рассказов книги представляет собой историю жизни героя через межличностные отношения, личные размышления и диалоги с читателем. Эти истории, будучи отдельными, независимыми историями, объединяются в одной точке и становятся частью большой законченной истории. Одним из ключевых посланий книги является то, что, между сюжетными линиями жизни нужно замечать и дополняющие детали, лучше узнавать человека, окружающую его жизнь и мир.

На седьмом месте “Страна до востребования” Вано Сирадегяна и книга Аветиса Арутюняна “Времена пацанов”. “Страна до востребования” включает три рассказа Сирадегяна и его публицистические статьи.

На восьмом месте «Одинокий» Ашота Агабабяна. По словам автора, в этой книге читатель впервые откроет для себя ряд событий, считавшихся в последние десятилетия государственной тайной, которые могут показаться мифами, но они абсолютно реальны. Роман основан на секретных открытиях академика Григора Гурзадяна.

На девятом месте “Властелин тайн” Ашота Агабабяна. В романе «Властелин тайн» впервые представлена одиссея жизни одного из самых скрытных сотрудников госбезопасности СССР ХХ века - легендарного шпиона генерал-майора Ивана (Ованнеса) Ивана Агаянца, человека, о котором запрещено было писать около 90 лет. Эта, казалось бы, невероятная история полностью основана на богатых архивных материалах и на фактических данных. В основе всего этого - невероятные действия главы разведывательной сети СССР в Тегеране, в Париже, ставшего впоследствии начальником Особого управления дезинформации Госбезопасности СССР, а затем заместителем начальника разведки СССР, Ивана Агаянца, поднявшего разведку СССР на новый уровень.

На четвертом месте “Баку” Ваана Тотовенца. В романе Левон, единственный сын Марты и Вираба, супружеской пары, борющейся с нищетой, - невинная мишень капиталистического мира. Он воодушевлен высокими идеями, он становится залогом победы и символом всей трехтомной книги. Прообразом Левона был сын Ваана Тововенца.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).