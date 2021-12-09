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 Спектакль «Гардения» Русского театра им. К. С. Станиславского заслужил награду

 Спектакль «Гардения» Русского театра им. К. С. Станиславского заслужил награду

Спектакль «Гардения» Русского драматического театра им. К. С. Станиславского занял третье место в конкурсе, организованном в рамках IV Форума молодежных театров стран СНГ, Балтии и Грузии.

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Союза театральных деятелей Армении с 30 ноября по 7 декабря Ереванский русский драматический театр им. К. С. Станиславского в Ташкенте принимал участие в IV Форуме молодежных театров стран СНГ, Балтии и Грузии, организованном Международной конфедерацией театральных союзов. Форум прошел при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

В прошлом году профессиональный комитет форума одобрил выдвижение для участия Союзом театральных деятелей Армении труппы армянского Русского театра.

4 декабря на сцене театра «Ильхом» театр представил драму «Гардения» режиссера Гора Маргаряна. В спектакле участвуют Елена Варданян, Тадевик Мелконян, Айарпи Зурначян и Анна Манучарян. Художественное оформление и костюмы - Нелли Барсегян, музыкальное оформление - Гора Маргаряна.

Как передает «Арменпресс», в составе жюри были доктор искусствоведения, профессор Мухабат Туляходжаева (Узбекистан), народные артисты РФ Игорь Ясулович и Елена Яковлева, актер театра и кино, режиссер и сценарист Александр Феклистов, Заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, кандидат искусствоведения, театровед, театральный критик Мария Хализева.

Цель форума - развитие и укрепление творческих контактов между молодыми театральными деятелями стран СНГ, Балтии и Грузии (постановщики, декораторы, драматурги и театральные критики), что является стимулом для создания универсальной молодежной театральной платформы и тесного сотрудничества.


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