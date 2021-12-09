 Спектакль «Гардения» Русского театра им. К. С. Станиславского заслужил награду

Спектакль «Гардения» Русского драматического театра им. К. С. Станиславского занял третье место в конкурсе, организованном в рамках IV Форума молодежных театров стран СНГ, Балтии и Грузии.

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Союза театральных деятелей Армении с 30 ноября по 7 декабря Ереванский русский драматический театр им. К. С. Станиславского в Ташкенте принимал участие в IV Форуме молодежных театров стран СНГ, Балтии и Грузии, организованном Международной конфедерацией театральных союзов. Форум прошел при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

В прошлом году профессиональный комитет форума одобрил выдвижение для участия Союзом театральных деятелей Армении труппы армянского Русского театра.

4 декабря на сцене театра «Ильхом» театр представил драму «Гардения» режиссера Гора Маргаряна. В спектакле участвуют Елена Варданян, Тадевик Мелконян, Айарпи Зурначян и Анна Манучарян. Художественное оформление и костюмы - Нелли Барсегян, музыкальное оформление - Гора Маргаряна.

Как передает «Арменпресс», в составе жюри были доктор искусствоведения, профессор Мухабат Туляходжаева (Узбекистан), народные артисты РФ Игорь Ясулович и Елена Яковлева, актер театра и кино, режиссер и сценарист Александр Феклистов, Заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, кандидат искусствоведения, театровед, театральный критик Мария Хализева.

Цель форума - развитие и укрепление творческих контактов между молодыми театральными деятелями стран СНГ, Балтии и Грузии (постановщики, декораторы, драматурги и театральные критики), что является стимулом для создания универсальной молодежной театральной платформы и тесного сотрудничества.