Норберто Бриаско-Балекян в составе «Бока Хуниорс» стал обладателем Кубка Аргентины по футболу
11:44, 9 Декабрь, 2021
Член национальной сборной Армении по футболу Норберто Бриаско-Балекян в составе «Бока Хуниорс» стал обладателем Кубка Аргентины.
Как передает «Арменпресс», в финале розыгрыша Кубка Аргентины «Бока Хуниорс» сразился с «Тальерес Кордобой» и победил со счетом 5:4, благодаря серии послематчевых пенальти.
«Бока Хуниорс» уже в четвертый раз становится обладателем Кубка Аргентины.
Нападающий национальной сборной Армении по футболу Норберто Бриаско-Балекян был в числе запасных «Бока Хуниорс», и так и не принял участия в матче.
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