В онлайн-голосовании конкурса «Детское Евровидение-2021» представительница Армении - первая

По итогам онлайн голосования международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2021» представительница Армении Малена – первая.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

У Малены 3367 очков. На втором месте с 2,830 очками представитель Грузии, на третьем -представитель Франции, набравший 2,357 очка.

14-летняя Малена должна была участвовать на «Детском Евровидении» еще в 2020 году, однако из-за объявленного в стране военного положения Первому каналу пришлось отменить участие Армении в международном конкурсе.

В «Детском Евровидении-2021» участвуют 19 стран. Конкурс состоится 19 декабря во Франции, в Париже.