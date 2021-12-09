«Барселона» впервые после 2003 года не преодолела групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
10:36, 9 Декабрь, 2021
Впервые после сезона 2003/2004 каталонская «Барселона» не преодолела групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает «Арменпресс», в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3. «Барселона» в группе заняла 3-е место. «Бавария» и португальская «Бенфика» вышли в 1/8 финала группы E Лиги чемпионов.
Последний раз «Барселона» не преодолевала групповой этап в 2003 году.
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