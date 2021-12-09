Парламент принял проект государственного бюджета Армении на 2022 год
Национальное собрание РА приняло проект Закона Республики Армения «О государственном бюджете на 2022 год».
Как передает «Арменпресс», за законопроект проголосовали 61 депутатов, 19 - против, при 1 воздержавшемся. В конвертах за проект проголосовали и 4 депутата ГД.
Присутствовавшие на заседании оппозиционные депутаты проголосовали против проекта. Ишхан Закарян от фракции «Честь имею» воздержался от голосования.
В проекте госбюджета на 2022 год прогнозируется рост экономики на 7%. После обсуждения в парламенте, состоявшемся 3 недели назад, в законопроект были внесены определенные изменения, например, чистый прирост доходов бюджета составил 1 млрд 548,3 млн драмов, а остальные доходы снизились на 42,8 млрд драмов. В результате внесенных изменений расходы госбюджета в чистом выражении сократились на 5 млрд 187.9 млн драмов. В результате перечисленных изменений доходов и расходов бюджета дефицит государственного бюджета уменьшился на 6 млрд 736,3 млн драмов
Проект предусматривает, что в результате постепенного сокращения ВВП в 63,5%, зафиксированного в 2020 году, ВВП к концу 2022 года приблизится к 60,2%.
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