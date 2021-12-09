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Посол Армении в США Лилит Макунц и конгрессмен Янг Ким обсудили ситуацию, сложившуюся после 44-дневной войны в Арцахе

Посол Армении в США Лилит Макунц и конгрессмен Янг Ким обсудили ситуацию, сложившуюся после 44-дневной войны в Арцахе

Посол Армении в США Лилит Макунц провела дистанционную встречу с членом Комитета по внешним отношениям Палаты представителей США, конгрессменом-республиканцем Янг Ким.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в США сообщает, что посол Макунц и конгрессмен Янг Ким обсудили ситуацию, сложившуюся после 44-дневной войны в Арцахе. Посол подчеркнула, что воинственные и деструктивные заявления руководства Азербайджана подрывают усилия по восстановлению мира и стабильности в регионе.

Посол Макунц отметила важность всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Она подчеркнула необходимость безоговорочного возвращения всех армянских военнопленных, задерживаемых в Азербайджане.


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