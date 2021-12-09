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В результате выстрела сослуживца военнослужащий получил ранение

В результате выстрела сослуживца военнослужащий получил ранение

8 декабря около 23:50, солдат N-й войсковой части Министерства обороны РА, расположенной в юго-восточном направлении, рядовой Сеник Артури Саакян (2003 г.р.), по предварительным данным, был ранен в результате выстрела сослуживца. Состояние военнослужащего оценивается как крайне тяжелое.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.

Ведется следствие для полноценного выяснения обстоятельств инцидента.


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